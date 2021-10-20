«الصحة» و«التعليم» يبحثان المواصفات الأساسية للوجبة المدرسية

اجتماع مسؤولين بوزارتي الصحة والتعليم بالمنطقة الشرقية (وزارة الصحة)

بحث مسؤولون بوزارتي الصحة والتعليم بالمنطقة الشرقية، المحاور الأساسية لتحسين التغذية الصحية لأطفال المدارس، ووضع المواصفات الأساسية للوجبة المدرسية، والتي تتضمن أنماط مختلفة من الوجبات، وفقًا للمحددات الصحية للطلاب.

وأوضحت مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية فائزة الهواري، أن وزارة الصحة ستضع مواصفات للوجبات الصحية للطلاب، لتعزيز جهاز المناعة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات التي تعاني السمنة، والسكري، وحساسية القمح، فضلاً عن الحالات التي تعاني من وزن تحت الطبيعي.

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من جانب آخر، أشارت مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، إلى الاتفاق مع كلية الطب البشري بجامعة بنغازي على تدريب مسعفين ومشرفين صحيين، إلى جانب وضع سياسات صحية داخل المدارس بالتعاون مع مكاتب الصحة المدرسية بوزارة التعليم.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور عضوي ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية مرعي الجازوي وصلاح العقوري، ومدير مكتب الرعاية الصحية فائزة الهواري، وعضو هيئة التدريس بقسم طب الأسرة والمجتمع بكلية الطب البشري - جامعة بنغازي صالح الفائدي، وممثلين عن وزارة التعليم.