انتشال 3 جثث مجهولة عثر عليها بمنطقة صحراوية شمال ودان

متطوعو الهلال الأحمر اثناء انتشال الجثامين بالمنطقة الصحراوية شمال ودان. الثلاثاء 19 أكتوبر 2020. جمعية الهلال الأحمر فرع هون)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع هون، اليوم الثلاثاء، انتشال ثلاث جثث مجهولة الهوية عثر عليها مدفونة بمنطقة صحراوية شمال مدينة ودان وسط ليبيا.

وقالت الجمعية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تلقت بلاغًا من الجهات الأمنية بالجفرة «بشأن وجود ثلاث جثث مجهولة الهوية تم دفنها بمنطقة صحراوية شمال مدينة ودان».

وأكدت الجمعية أن «فريق الانتشال بالفرع توجه ملبيًا النداء، وتم انتشال هذه الجثث وتسليمها إلى الجهات المختصة لعرضها على الطبيب الشرعي، وإتمام الإجراءات المعتادة حيال مثل هذه الحالات».

متطوعو الهلال الأحمر اثناء انتشال الجثامين بالمنطقة الصحراوية شمال ودان. الثلاثاء 19 أكتوبر 2020. جمعية الهلال الأحمر فرع هون)

متطوعو الهلال الأحمر اثناء انتشال الجثامين بالمنطقة الصحراوية شمال ودان. الثلاثاء 19 أكتوبر 2020. جمعية الهلال الأحمر فرع هون)

متطوعو الهلال الأحمر اثناء انتشال الجثامين بالمنطقة الصحراوية شمال ودان. الثلاثاء 19 أكتوبر 2020. جمعية الهلال الأحمر فرع هون)