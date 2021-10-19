بدء وصول الوفود المشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 09:50 مساء
أعلام الدول المشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا (فيسبوك)

أعلنت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بدء وصول الوفود المشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا.

وأشارت إدارة حماية البعثات الدبلوماسية إلى وضع الترتيبات الأمنية لتأمين المؤتمر من قبل وزارة الداخلية والأمن الدبلوماسي. كما نشرت صورًا لانتشار القوات في مواقع إقامة الوفود وطريق انتقالهم.

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كما ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، اللواء بشير الأمين، اجتماع اللجنة الأمنية لتأمين مؤتمر دعم واستقرار ليبيا، بحضور كامل أعضاء اللجنة ومندوبين عن الجهات الأمنية، والذي عقد مساء اليوم الثلاثاء بفندق «المهاري» بطرابلس.

وتناول الاجتماع مناقشة آخر الاستعدادات والإجراءات المتخذة لتأمين المؤتمر الذي ستحتضنه العاصمة طرابلس.

كما أعلنت شركة الخدمات العامة طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء، بدء تركيب الرايات الوطنية ورايات الدول المشاركين في مؤتمر دعم استقرار ليبيا من جزيرة دوران معتيقة حتى فندق «كورنتيا».

وشارك في ذلك فرقة تركيب الرايات الوطنية وسواري الرايات في الشوارع والميادين، المكلفة من قبل إدارة الاحتفالات والزينة، وبالتعاون مع نقطة الحرس البلدي بالشركة وقسم مرور سوق الجمعة.

تأمين وفود مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا (فيسبوك)
تعليق علم ليبيا في أحد شوارع طرابلس (فيسبوك)
تعليق علم ليبيا في أحد شوارع طرابلس (فيسبوك)
تأمين وفود مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا (فيسبوك)
تأمين وفود مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا (فيسبوك)
تأمين وفود مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا (فيسبوك)
أعلام الدول المشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا (فيسبوك)
تأمين وفود مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا (فيسبوك)
تأمين وفود مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا (فيسبوك)
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