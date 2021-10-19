عسكري إيطالي: خطة لمدة 5 سنوات لدعم قوات الأمن الليبية

القائد العام لقوات الدرك (كارابينييري) الجنرال تيو لوتسي (وكالة آكي الإيطالية للأنباء)

كشف مسؤول عسكري إيطالي، اليوم الثلاثاء، خطة لمدة خمس سنوات لدعم قوات الأمن الليبية، وذلك في معرض الحديث عن توقعات إيجابية بشأن الاستقرار في ليبيا.

وكان القائد العام لقوات الدرك (كارابينييري) الجنرال تيو لوتسي، يتحدث خلال جلسة استماع أمام لجنة الخارجية والدفاع المشتركة حول انتشار قواته دوليًّا، وفقًا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وقال الجنرال تيو لوتسي إنه «على الجبهة الليبية، وعلى الرغم من استمرار انقسام الفصائل، فقد أعددنا خارطة طريق مدتها خمس سنوات من 2021 إلى 2025، وقمنا بتخطيط الأنشطة التي ستنفذ لصالح قوات الأمن الليبية في إطار التعاون الثنائي مع هيئة الدفاع».

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وفي يونيو الماضي، كشفت جريدة «إيل فوليو» الإيطالية، أن روما تستعد لإرسال 200 جندي، إضافة إلى ليبيا لتأمين الحدود الجنوبية مع النيجر، مشيرة إلى أن حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي وضعت أيضًا خطة لتدريب خفر السواحل الليبيين ستشرف عليها عملية «إيريني» في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية.