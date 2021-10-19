الدبيبة يعيد تشكيل لجنة مواجهة الكوارث الطبيعية والفيضانات في طرابلس الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 05:31 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إعادة تشكيل لجنة الطوارئ المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 934 لسنة 2017، والخاصة بالكوارث الطبيعية في نطاق طرابلس الكبرى.

ونصَّ القرار رقم 357 لسنة 2021، على أن يتولى رئاسة اللجنة وزير الموارد المائية، وبعضوية وزراء المواصلات والحكم المحلي والزراعة والثروة الحيوانية، وهيئة السلامة الوطنية ومصلحة التخطيط العمراني ومديرية أمن طرابلس والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، والشركة العامة للكهرباء وإدارة الشؤون الأمنية بمجلس الوزراء.

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واختصت اللجنة بمتابعة أحداث الكوارث الطبيعية من فيضانات وغيرها داخل نطاق مدينة طرابلس الكبرى، واتخاذ جميع التدابير التي من شأنها الحد من الأضرار الناجمة عنها، أو منع حدوثها ومعالجة آثارها، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، كما يكون للجنة الاستعانة بمن ترى فيهم الأهمية في أداء مهامها، مع إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها ترفع لرئيس الوزراء.

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