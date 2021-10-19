أبوالغيط يزور طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 05:12 مساء
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت جامعة الدول العربية، إن أمينها العام أحمد أبوالغيط، يبدأ اليوم الثلاثاء، زيارة إلى تونس وليبيا للمشاركة في اجتماعات تُعقد في الدولتين، وفق ما نشره موقع الجامعة على الإنترنت.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أنه من المقرر أن يتوجه أبوالغيط إلى ليبيا يوم 21 أكتوبر للمشاركة في اجتماع وزاري هو الأول الذي تستضيفه ليبيا منذ سنوات حول مبادرة استقرار ليبيا، والذي دعت إليه الحكومة الليبية صاحبة المبادرة بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.

ومن المقرر، بحسب المصدر أن يصل أبوالغيط إلى تونس أولًا للمشاركة في افتتاح الدورة (21) للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون والمقرر عقده في تونس تحت شعار «دورة التواصل والتجديد»، وهو المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية التابع للجامعة.

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وبدأت الوفود الدولية المشاركة في الاجتماع الوزاري لدعم استقرار ليبيا الذي ستستضيفه مدينة طرابلس بعد غدٍ الخميس، في الوصول إلى العاصمة منذ أمس الإثنين.

ووصل إلى طرابلس للمشاركة في المؤتمر كل من وزير خارجية الكونغو برازافيل جون كلود جاكوسو، صباح اليوم، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، رفقة المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أمس الإثنين.

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