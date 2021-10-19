تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 03:48 مساء
إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا أمس الإثنين، في الجنوب الليبي.

وقال المركز، إن مختبره تسلم ثماني عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية أربعة منها فيما تأكدت إصابة أربعة أخرى، فيما لم يسجل المركز أي حالات شفاء أو وفاة بالفيروس أمس.

- «مكافحة الأمراض»: 596 إصابة جديدة بـ«كورونا» و20 حالة وفاة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، فيما تماثل للشفاء 1521 مصابًا، وتُوفي 20 آخرون.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 351 ألفًا و224 حالة، منها 63 ألفًا و828 نشطة، و282 ألفًا و472 متعافى، 4924 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فلوسنا - هل تجهل الحكومة مشاكلنا لتؤسّس مركز خدمة المواطن
فيديو
أهالي سبها يحتفلون بذكرى المولد النبوي
ليبيا
البيت الأبيض: نطلب من «أوبك» معالجة إمدادات النفط.. و«احتيال محتمل» وراء رفع ...
اقتصاد
بالصور.. «الترجي» التونسي يستقبل بعثة «الاتحاد» بالورود
رياضة محلية
إبراهيموفيتش يستهدف تحطيم رقم توتي التاريخي
رياضة عالمية
خلال لقاء مع المنفي.. مكونات المرج تطالب بالمحافظة على ما تحقق في إطار الوحدة ...
ليبيا
الحكم على وزيرة جزائرية سابقة بالسجن ثلاث سنوات بتهم ذات صلة بالفساد
دولى
المغربي لـ«بوابة الوسط»: الدوري الليبي من مجموعتين والقرعة الأسبوع المقبل عبر ...
رياضة محلية
لتطوير عالم «ميتافيرس» .. «فيسبوك» تقدم 10 آلاف وظيفة في أوروبا
اقتصاد
السفيرة البريطانية لـ«الديبية»: ندرس منح التأشيرات للمواطنين من طرابلس
ليبيا
«سي إن إن»: وفاة كولن باول إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا
دولى
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن اختفاء اثنين من موظفيها
ليبيا
هل زرعت روسيا سابقا جاسوسا في وزارة الدفاع الفرنسية؟
دولى
«الأمن الداخلي» يكشف كيف تسلل إلى ليبيا منفذو «هجوم كورنثيا» العام 2015
ليبيا
باريس تتحدث عن دور «فاغنر» في أفريقيا الوسطى
دولى
المخرج الأميركي دارين أرنوفسكي: الصدفة غيرت نظرتي للسينما
ثقافة وفن
«سلاح» و«شعارات فارغة».. لماذا أخفق الحشد الشعبي في الانتخابات العراقية؟
عربى
الشرطة الإيطالية تضبط مخبأ لـ«قوارض محببة لدى المافيا»
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تدل على تجلط الدم بشكل خطير