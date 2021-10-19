تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا في الجنوب

إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا أمس الإثنين، في الجنوب الليبي.

وقال المركز، إن مختبره تسلم ثماني عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية أربعة منها فيما تأكدت إصابة أربعة أخرى، فيما لم يسجل المركز أي حالات شفاء أو وفاة بالفيروس أمس.

- «مكافحة الأمراض»: 596 إصابة جديدة بـ«كورونا» و20 حالة وفاة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، فيما تماثل للشفاء 1521 مصابًا، وتُوفي 20 آخرون.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 351 ألفًا و224 حالة، منها 63 ألفًا و828 نشطة، و282 ألفًا و472 متعافى، 4924 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.