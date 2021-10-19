تعيين حسام عبدالسلام المزوغي وكيلا لوزارة العمل والتأهيل

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتعيين حسام عبدالسلام المزوغي، وكيلًا لوزارة العمل والتأهيل للتخطيط وشؤون الديوان.

وحمل القرار رقم 355 لسنة 2021، والذي نشرته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم.

ومطلع سبتمبر الماضي، أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبي.

- وزارة العمل تطلق منصة إلكترونية لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا

وقال العابدة حينها، إن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع خطة «عودة الحياة»، التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.