«الصحة»: شفاء 44 مصابا بـ«كورونا» في مراكز العزل

مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، شفاء 44 مصابا بفيروس «كورونا» المستجد في مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية، ومغادرتهم بعد تعافيهم بشكل كامل.

في حين دخل إلى المراكز في الفترة نفسها، 24 حالة، حسب النشرة الوبائية المحلية لفيروس كورونا المستجد ليوم أمس الإثنين، المنشورة على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

كما كشفت النشرة الوبائية أيضًا وجود 184 حالة تتلقى العلاج في غرف العناية الفائقة.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 351 ألفًا و224 حالة، منها 63 ألفًا و828 نشطة، و282 ألفًا و472 متعافي، 4924 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.