«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس أجدير إلى سرت خلال الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، ومتوسطة أحيانا على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، وذلك خلال سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر ونصف.

الساحل من رأس جدير إلى سرت

- تكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين 10 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.25 متر.

- البحر خفيف الأمواج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.