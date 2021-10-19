مقتل «البوب» في مواجهة مع الأمن بصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 10:55 صباحا
أسلحة عثر عليها بحوزة «البوب» في صبراتة، 18 أكتوبر 2021، (الداخلية)

قُتل أحد الأشخاص عتيدي الإجرام في مدينة صبراتة، ويلقب بـ«البوب»، وذلك بعد مواجهة مع قوات الأمن.

تعود بداية الواقعة إلى صدور أمر ضبط وإحضار بحقه، لاتهامه في قضية قتل شقيقه وزوجته، وكذلك ارتكابه جرائم سطو مسلح بحق العائلات بمنطقة تليل، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وتمكن أعضاء التحري والقبض بقسم البحث الجنائي صبراتة من العثور على «البوب» خلال إحدى عمليات السطو، حيث بادر بإطلاق النار تجاه رجال الشرطة، الذين ردوا عليه، ما أسفر عن إصابته بعدة أعيرة نارية، ووفاته في الحال.

ووُجِد بحوزته أسلحة «بندقية كلاشنكوف، ومسدس، وقنبلة يدوية»، وعلى الفور تم إخطار النيابة العامة، ونقل الجثة إلى مستشفى صبراتة.

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