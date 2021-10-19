افتتاح معرض بنغازي التجاري الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 12:52 صباحا
جانب من معرض بنغازي التجاري الدولي (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)

انطلقت فعاليات معرض بنغازي التجاري الدولي الذي ينظمه مجلس أصحاب الأعمال فرع المنطقة الشرقية برعاية مركز تنمية الصادرات بساحة تبستي في مدينة بنغازي.

ويشهد المعرض، الذي بدأت فعالياته أمس الأحد 17 أكتوبر ويستمر حتى 21 أكتوبر، مشاركة عديد الشركات والمصانع المحلية، وكذلك الأجنبية من مصر وتونس المتخصصة في مجالات الاستثمار العقاري والإنشاءات والمعدات الصناعية والتجهيزات المنزلية والصناعات الغذائية، كما يشارك قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة من مختلف المناطق.

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وقالت وزارة الصناعة والتجارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المعرض يأتي في إطار دعم الصناعات المحلية وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات الوطنية المطابقة للمواصفات القياسية وتعزيز التعاون والتبادل التجاري مع الدول المجاورة.

وشارك في حفل الافتتاح مدير عام مركز تنمية الصادرات ومدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة فرع المنطقة الشرقية ورئيس المجلس التسييري بلدية بنغازي ورئيس مجلس أصحاب الأعمال بالمنطقة الشرقية بحضور القنصل الإيطالي وعدد من الشخصيات ورجال الأعمال والمهتمين.

جانب من معرض بنغازي التجاري الدولي (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
جانب من معرض بنغازي التجاري الدولي (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
جانب من معرض بنغازي التجاري الدولي (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
جانب من معرض بنغازي التجاري الدولي (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
جانب من معرض بنغازي التجاري الدولي (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
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