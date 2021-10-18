أهالي سبها يحتفلون بذكرى المولد النبوي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 10:53 مساء
احتفال مدينة سبها بذكرى المولد النبوي، الإثنين 18 أكتوبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)

انطلقت، مساء اليوم الإثنين، في مدينة سبها الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال ترديد الأذكار والمدح من قبل المواطنين وفرق المالوف والموشحات لإحياء الذكرى التي توافق ليلة 12 من ربيع الأول من كل عام هجري.

وقال مدير «فرق الفجر» الجديد للمالوف والأذكار، عيسى المنوني لـ«بوابة الوسط» إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي يزيد الرابطة الاجتماعية إلى جانب غرس محبة الرسول الكريم في نفوس الأجيال الجديدة من خلال تعريفهم بالسيرة النبوية.

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وأضاف المواطن سالم عبدالوهاب أن من عادة الأهالي في مدينة سبها الاستعداد لهذه المناسبة قبل عشرة أيام من خلال حلقات الذكر في المساجد والزوايا، وكذلك خروج المادحين إلى الشوارع في الليل، متجولين بين البيوت وهم ينشدون بالدفوف.

وجرت العادة في مدينة سبها، وليبيا عامة، أن تكون وجبة الإفطار في صباح اليوم الموافق لذكرى المولد النبوي الشريف هي العصيدة والرب والسمن أو زيت الزيتون والعسل. 

احتفال مدينة سبها بذكرى المولد النبوي، الإثنين 18 أكتوبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)
احتفال مدينة سبها بذكرى المولد النبوي، الإثنين 18 أكتوبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)
احتفال مدينة سبها بذكرى المولد النبوي، الإثنين 18 أكتوبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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