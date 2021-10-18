المجلس الجديد لبلدية البيضان يتسلم مهامه

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 10:35 مساء
مراسم التسليم والاستلام بين المجلسين الجديد والسابق لبلدية البيضان. (الإنترنت)

تسلم المجلس الجديد لبلدية البيضان (35 كلم جنوب مدينة أجدابيا)، اليوم الإثنين، مهامه رسميًّا من المجلس السابق، بحضور اللجنة المكلفة الإشراف على مراسم التسليم والاستلام بين المجلسين من قبل وزارة الحكم المحلي.

وشهد ديوان المجلس البلدي البيضان مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد برئاسة سالم محمد بلح خلفًا للعميد السابق توفيق الهرام الفاخري، وذلك بحضور اللجنة المكلفة من وزير الحكم المحلي وعدد من أعيان ومشايخ منطقة البيضان.

وجرت مراسم التسليم والاستلام التي قام بتأمينها مركز شرطة البيضان التابع لمديرية أمن أجدابيا في أجواء تسودها الود والمحبة والاحترام بين أعضاء المجلسين واللجنة المكلفة من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة.  

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