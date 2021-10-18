إغلاق طريق وادي دينار شمال بني وليد بسبب السيول

متطوعو الهلال الأحمر أثناء يساعدون العالقين على طريق وادي دينار شمال بني وليد بسبب السيول. (الإنترنت)

أغلق متطوعون من جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، مساء اليوم الإثنين، طريق وادي دينار الواقع شمال المدينة أمام حركة السير في الاتجاهين بعد انهيار جزء كبير من الطريق جراء السيول الغزيرة.

وطالب أمين جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، علي الفقهي، عبر «بوابة الوسط» هيئة السلامة الوطنية وأصحاب السيارات الصحراوية بضرورة التواجد ودعم الفريق المكون من متطوعي الجمعية من أجل إخراج العائلات العالقة بالطريق بسبب المياه.

وتنتظر عشرات العائلات العائدة إلى بني وليد من مدينتي طرابلس وترهونة في سياراتها على الطريق عند مصنع الأعلاف، بعدما اضطرت إلى التوقف بسبب السيول الغزيرة التي أدت إلى انهيار جزء كبير من الطريق، بحسب ما أظهرته صور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم.

السيارات العالقة على طريق وادي دينار شمال بني وليد بسبب السيول الغزيرة. (فيسبوك)

السيارات العالقة على طريق وادي دينار شمال بني وليد بسبب السيول الغزيرة. (فيسبوك)

انهيار جزء كبير من طريق وادي دينار شمال بني وليد بسبب السيول الغزيرة. (فيسبوك)