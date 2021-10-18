تحديد موعد امتحانات الشهادة الثانوية للتعليم الأجنبي

امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي الحالي في لجنة ببلدية بني وليد (المركز الوطني للامتحانات)

أعلن المركز الوطني للامتحانات أن امتحانات الشهادة الثانوية للتعليم الأجنبي للعام الدراسي 2021/2020، تنطلق يوم السبت 27 نوفمبر المقبل.

وانطلقت السبت الماضي، 16 أكتوبر، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني في 117 مراقبة تعليمية في مختلف المناطق الليبية، وفق تأكيد وزارة التعليم.

- انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في مختلف مناطق ليبيا

وتقدَّم لخوض الامتحانات 106 آلاف و742 طالبًا وطالبة، منهم 81 ألفًا و316 طالبًا في القسم العلمي، و25 ألفًا و426 في القسم الأدبي، موزّعين إلى 696 لجنة امتحانية.