إرجاع 62 عائلة مهجرة إلى مزارعهم وأراضيهم في مسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 07:16 مساء
عدد من أصحاب المنازل الذين عادو إلى منازلهم قرب الكسارات بمنطقة العمامرة في مسلاتة، الإثنين 18 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إرجاع 62 عائلة مهجرة إلى منازلهم وأراضيهم قرب الكسارات الواقعة بمنطقة العمامرة في مسلاتة غرب البلاد، بعد إخلاء الكسارات من قبل قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ودوريات من جهاز الشرطة الزراعية صباح اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه العملية جاءت «تنفيذاً لتعليمات النائب العام بشأن إخلاء عدد من الكسارات بمنطقة العمامرة بمدينة مسلاتة بعد قيام أصحابها بطرد وترحيل 62 عائلة من مزارعهم وأراضيهم الواقعة قرب هذه الكسارات بقوة السلاح خلال السنوات الماضية».

كما أكدت وزارة الداخلية أنه «سيتم ملاحقة وضبط المطلوبين الذين قاموا بإعتداء على العائلات وتهجيرهم بناء على تعليمات النائب العام بالخصوص».

قوات الأمن التي أخلت عدد من الكسارات بمنطقة العمامرة في مسلاتة، الإثنين 18 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
أحد العائدين يوقع على محضر استلام رفقة قوات الأمن قرب الكسارات بمنطقة العمامرة في مسلاتة، الإثنين 18 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
أحد المواطنين العائدين رفقة قوات الأمن قرب الكسارات بمنطقة العمامرة في مسلاتة، الإثنين 18 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
قوات الأمن التي أخلت عدد من الكسارات بمنطقة العمامرة في مسلاتة، الإثنين 18 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
قوات الأمن التي أخلت عدد من الكسارات بمنطقة العمامرة في مسلاتة، الإثنين 18 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
أحد المواطنين العائدين رفقة قوات الأمن قرب الكسارات بمنطقة العمامرة في مسلاتة، الإثنين 18 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
قوات الأمن التي أخلت عدد من الكسارات بمنطقة العمامرة في مسلاتة، الإثنين 18 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
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