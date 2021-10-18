هيئة «التعرف على المفقودين»: اكتشاف مقبرتين جديدتين في ترهونة

صورة نشرتها هيئة البحث عن المفقودين لاكتشاف مقبرتين جديدتين في ترهونة، 18 أكتوبر 2021.

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اكتشاف مقبرتين جديدتين بالمشروع الزراعي (5 كيلو) بمدينة ترهونة.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين أنها ستباشر صباح غد الثلاثاء عمليات انتشال الجثامين، دون أن تحدد أعدادهم.

والأربعاء الماضي أعلنت الهيئة سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال العام الأخير.

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وأوضحت أن إدارة قيد الأهالي لديها مستمرة في استقبال أهالي المفقودين لفتح الملفات لذويهم وأخذ عينات الحمض النووي. ونشرت الهيئة رقم إدارة قيد الأهالي لاستقبال استفسارات المواطنين وهو «0910376503».

كما أعلنت، الثلاثاء الماض، انتشال 25 جثة مجهولة، عثرت عليها في خمس مقابر جماعية وفردية بترهونة.