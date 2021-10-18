«عودة الشركات الصينية إلى ليبيا» محور اجتماع بوزارة الخارجية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 03:53 مساء
مسؤولون بوزارة الخارجية مع نظرائهم من الصين لبحث مسألة عودة الشركات والسفارة الصينية في طرابلس، 18 أكتوبر 2021. (الوزارة)

ناقش اجتماع في وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، مسألة عودة الشركات والسفارة الصينية للعمل في ليبيا.

والتقى مدير إدارة آسيا وأستراليا بالوزارة، أحمد النعاس، مع القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا وانغ تشمين، وناقشا إعادة إحياء اللجنة الليبية الصينية المشتركة واتفاقية التشاور السياسي بين البلدين.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم إن الاتفاقية من شأنها تشجيع الشركات الصينية على إعادة نشاطها في ليبيا، وكذلك عودة السفارة الصينية للعمل بالعاصمة طرابلس وتفعيل القسم القنصلي بها لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من طرابلس .

وأكد المسؤول الصيني دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية «التي تسعى لتلبية تطلعات الشعب الليبي بتحقيق التنمية واستعادة الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات والحفاظ على السيادة الوطنية»، وفق البيان.

مسؤولون بوزارة الخارجية مع نظرائهم من الصين لبحث مسألة عودة الشركات والسفارة الصينية في طرابلس، 18 أكتوبر 2021. (الوزارة)
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