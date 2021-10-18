القطراني يجدد دعوته إلى الإسراع في هيكلة ديوان مجلس الوزراء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 02:53 مساء
القطراني خلال اجتماعه مع وزراء ووكلاء وعمداء البلديات ببرقة، 10 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة)

جدد النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسين القطراني، دعوته إلى الإسراع في إعداد مشروع الهيكل التنظيمي لديوان مجلس الوزراء، طبقا لتشكيلة الحكومة، ووفق التنظيمات الإدارية المتعلقة بالديوان، مضيفا أن بعض التنظيمات الإدارية التي تعمل حاليا «غير منصوص عليها بالهيكل التنظيمي المعمول به».

وانتقد القطراني وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، قائلا إن «تخبطه الإداري ينعكس سلبا على سير عمله»، حسب كتاب وجهه إلى رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، في منشور على صفحة الحكومة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار القطراني إلى تلقيه كتابا من جمعة بخصوص «استعمال صفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بدلا من النائب الأول»، مردفا أن الوصف «ورد في كتاب صادر عن رئاسة مجلس النواب، تضمن التقيد بالترتيب الوارد بقرار المجلس بشأن منح الثقة للحكومة من حيث الأسماء والصفات المناظرة لها، ومما يفيد بأن هذا الترتيب لم يوضع صدفة».

القطراني: بيان «مسؤولي برقة» صدر تفعيلا للاتفاق السياسي
وأكد أن بيان «مسؤولي برقة في الحكومة» الأخير صدر تفعيلا لنصوص الاتفاق السياسي، والتشريعات الليبية، وغايته وطنية، وقصد به تصحيح المسار والعودة لما اتفق عليه سياسيا ولخارطة الطريق، كما يعد إحدى وسائل دعم الحكومة، معقبا: «نحن جزء منها، ويجب ألا يتخذ منه (البيان) ذريعة من أي جهة لتأخير الانتخابات أو تعطيلها».

- بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة»: رئاسة الحكومة لم تلتزم بالاتفاق السياسي

وفي 10 أكتوبر الجاري، صدر بيان حمل توقيع «مسؤولو برقة» وتلاه القطراني، جاء فيه أن رئاسة الحكومة «لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم»، ملوحا باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي».

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