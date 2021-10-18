تراجع الدولار واستقرار الذهب في السوق الموازية

ر أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الإثنين 18 أكتوبر 2021). (الإنترنت)

تراجع سعر الدولار الأميركي أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، بفارق قرشين اثنين مسجلا 4.94 دينار مقابل 4.96 دينار، الذي سجَّله أمس الأحد، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع اليورو عند 5.64 دينار، مقابل 5.65 دينار سجلها أمس، كما تراجع الجنيه الإسترليني عند 6.65 دينار مقابل 6.7 دينار سجلها أمس.

بينما استقرت الليرة التركية عند0.53 دينار، وبقي الدينار التونسي عند 1.75 دينار. أما على صعيد المعادن النفيسة، فقد استقر سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 201 دينار في السوق الموازية.