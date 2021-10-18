المجر تتهم منظمات بمنع حكومة الدبيبة من مكافحة الهجرة غير الشرعية

وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو خلال لقاء مع الصحفيين في لوكسمبورغ، 18 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

اتهم وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، «منظمات غير حكومية مختلفة وما يسمى بجماعات حقوق الإنسان»، التي قال إنها «تحاول منع حكومة الوحدة الوطنية الليبية من مكافحة الهجرة غير الشرعية».

والتقى بيتر زيجارتو بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش في لوكسمبورغ حيث التقت بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وقال بعد المحادثات في مقطع فيديو نُشر على حسابه الرسمي في «فيسبوك» اليوم الإثنين، إن على الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة إلى ليبيا حتى تتمكن من حماية حدودها من الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن ليبيا أصبحت دولة عبور «لعشرات ومئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا» وفق ما نقلت جريدة «هنغاريا توداي».

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وضع حزمة مالية جادة لتعزيز الضوابط على طول الحدود الجنوبية لليبيا كاشفا عن عرض قدم للتبرع لخفر السواحل الليبي بقيمة 35 مليون يورو في العام 2017 ، لكنه أشار إلى أن الأموال تأخرت «بسبب بروكسل». وفيما يتعلق بالانتخابات العامة المقبلة في ليبيا، قال زيجارتو إن الانتخابات توفر «فرصة للاستقرار والسلام».

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يشار إلى أن جولة نجلاء المنقوش، إلى الاتحاد الأوروبي تأتي استكمالا لجهود الحكومة لحشد الدعم لمبادرة استقرار ليبيا قبيل انعقاد مؤتمر وزاري دولي في 21 أكتوبر الجاري في العاصمة طرابلس.

وناقشت، وزيرة الخارجية، اليوم الإثنين، على مأدبة إفطار غير رسمية في لوكسمبورغ، مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، الوضع السياسي في ليبيا، والانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

وقال وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس في تغريدة عبر «تويتر» إنه استضاف نظراءه من الاتحاد الأوروبي في حضور وزيرة الخارجية الليبية، لتناول إفطار عمل.