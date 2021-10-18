بوريل بعد لقاء المنقوش: دعم كامل للعملية السياسية في ليبيا

مأدبة إفطار غير رسمية في لوكسمبورغ حضرتها وزير الخارجية نجلاء المنقوش مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، 18 أكتوبر 2021. (تويتر)

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عن «الدعم الكامل للعملية السياسية التي يقودها الليبيون»، وذلك عقب لقاء مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وقال بوريل، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة أمر ضروري أيضًا لاستقرارنا وأمننا.

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وناقشت، وزيرة الخارجية، اليوم الإثنين، على مأدبة إفطار غير رسمية في لوكسمبورغ، مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، الوضع السياسي في ليبيا، والانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

وقال وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس في تغريدة عبر «تويتر» إنه استضاف نظراءه من الاتحاد الأوروبي في حضور وزيرة الخارجية الليبية، لتناول إفطار عمل.