المؤسسة الوطنية للنفط تعلن اختفاء اثنين من موظفيها

مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اختفاء اثنين من موظفيها في ظروف غامضة صباح أمس الأحد، بالعاصمة طرابلس فور خروجهما.

وأوضح بيان صادر عن المؤسسة، الإثنين، أن الموظفين هما رئيس لجنة إدارة معهد النفط الليبي خالد العاتي، ومدحت الزياني الموظف بشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

وذكر البيان: «مهما كانت دوافع وظروف الاختفاء سواء اعتقال أو قبض أو خطف فإن المؤسسة الوطنية للنفط تستنكر وبشدة هذا العمل وترفض المساس بأي من موظفيها دون إذن النيابة العامة»، مطالبة بإطلاق سراح خالد ومدحت فورا، ومحملة الجهات الخاطفة مسؤولية سلامتهما ورجوعهما لأسرهما سالمين.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن بالغ قلقها «إزاء مثل هذه الأعمال التي من شأنها أن تعيق سير عمل هذا القطاع الحيوي والحساس وتقف عائقا في طريق تحقيق أهدافه»، مؤكّدة أنّها ستلجأ إلى الوسائل القانونية كافة، وأنها بصدد مخاطبة مكتب النائب العام بالخصوص.