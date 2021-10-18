السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني أمام الدينار

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار قرشا إلى 4.56 دينار مقابل 4.55 دينار أمس، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي اليوم.

بينما هبط اليورو قرشا ليسجل 5.27 دينار مقابل 5.28 دينار أمس، وكذلك الجنيه الإسترليني الذي سجل 6.25 دينار مقابل 6.26 دينار أمس.

واستقرت الليرة التركية عند 0.49 دينار، وحافظ اليوان الصيني على مستوى 0.7 دينار. وفيما يخص العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 1.21 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.24 دينار، بينما تراجع الدينار التونسي قرشا إلى 1.60 من 1.61 دينار أمس.