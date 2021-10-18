3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في القبة

إجراء اختبار للكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية القبة تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية، أمس الأحد.

وأظهرت التحاليل سلبية أربع عينات، إضافة إلى الاشتباه في ثلاث حالات، وشفاء أربعة مصابين، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال مكتب الرصد القبة، إنه استقبل خلال العشرة أيام الأولى من شهر أكتوبر 232 مترددًا، بينهم 73 حالة موجبة.

وشهدت القبة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، ما دعا الإدارة إلى مناشدة الأهالي الحد من المناسبات الاجتماعية، وغلق المقاهي، والاكتفاء بفتح سوقين فقط بالمدينة.

كما حثَّت إدارة الخدمات الصحية، المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.