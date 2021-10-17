العثور على أغطية خاصة بمسارات خطوط مياه النهر الصناعي بحوزة شخص في البريقة

الشخص الذي عثر بحوزته على أغطية مسارات مياه النهر الصناعي في البريقة. (مديرية أمن الهلال النفطي)

ألقت كتيبة حماية النهر الصناعي بمنطقة البريقة القبض على شخص يقود سيارة نوع «BMW» بيضاء اللون بعدما عُثر بداخلها على ثلاثة أغطية خاصة بمسارات خطوط مياه النهر الصناعي أجدابيا - سرت، بحسب ما أعلنته وحدة الإعلام بمديرية أمن الهلال النفطي.

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن كتيبة حماية النهر الصناعي سلَّمت الشخص المقبوض عليه والسيارة التي كان يستقلها إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية.

وأضافت أنه بتفتيش السيارة أمام مقر قسم البحث الجنائي عُثِر بداخلها على سلاح نوع مسدس 9 ملم تركي الصنع. مؤكدة إحالته إلى النيابة العامة للاختصاص لأنه «اعترف خلال التحقيقات بسرقة أغطية مسارات خطوط مياه النهر الصناعي أجدابيا - سرت».

السيارة التي كان يستقلها الشخص الذي عثر بحوزته على أغطية مسارات مياه النهر الصناعي في البريقة. (مديرية أمن الهلال النفطي)

عناصر من كتيبة حماية النهر الصناعي في البريقة خلال تفقدها أحمد مواقع خطوط المياه. (مديرية أمن الهلال النفطي)