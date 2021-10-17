الرئيس الجديد لشركة خدمات النظافة في سرت يتسلم مهامه

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 17 أكتوبر 2021, 08:16 مساء
لقاء عميد سرت مع الرئيس الجديد لشركة خدمات النظافة في البلدية. (بلدية سرت)

استلم الرئيس الجديد المكلَّف للشركة العامة لخدمات النظافة في بلدية سرت، المهندس عبدالسلام لحويلي، مهام عمله رسميًّا، وعقد اليوم الأحد، اجتماعًا مع عميد المجلس البلدي مختار المعداني.

وكلف نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح بصفته رئيس الجمعيات العمومية لشركات خدمات النظافة العامة، مؤخرًا المهندس عبدالسلام لحويلي رئيسًا لشركة خدمات النظافة في سرت.

وقال الناطق باسم بلدية سرت، محمد الأميل في حديث إلى «بوابة الوسط»، إن لحويلي سلَّم عميد البلدية مختار المعداني خلال لقائهما اليوم قرار التكليف بشكل رسمي ووضعه في صورة الإجراءات المتخذة والتي منها اعتماد التوقيعات المصرفية واستلام الحسابات.

وأضاف الأميل أن عميد بلدية سرت وجّه الرئيس الجديد لشركة خدمات النظافة بضرورة استلام المرتبات من وزارة الحكم المحلي وتسليمها إلى مستحقيها، كما دعاه إلى التواصل مع المدير التنفيذي للشركة، جمعة رحيل ومعرفة أسباب تكدس القمامة وتحديد المسؤولية القانونية لمعرقلي العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى الجهات المختصة.

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