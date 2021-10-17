رصاصة طائشة تودي بحياة شاب في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 17 أكتوبر 2021, 05:50 مساء
الشاب أحمد نصر هويدي الذي قتل جراء إصابته برصاصة طائشة في بني وليد. (الإنترنت)

أنهت رصاصة طائشة، أُطلقت في فرح أُقيم ليلة البارحة في مدينة بني وليد، حياة شاب يدعى أحمد نصر هويدي.

وذكر مسؤول محلي في مدينة بني وليد لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي بالمناسبات أصبحت منتشرة بكثافة خلال السنوات الأخيرة، مطالبًا بضرورة وضع قانون يحاسب هؤلاء للحد من هذه الظاهرة السلبية.

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كما أطلقت خلال الفترة الماضية منظمات المجتمع المدني ببني وليد حملة تدعو إلى الالتزام بالقوانين الأمنية وتجنُّب إطلاق الرصاص العشوائي، خاصة خلال الأفراح والمناسبات الاجتماعية تحت شعار «لا تقتلني بفرحتك».

وتعاني مدينة بني وليد كغيرها من المدن الليبية انتشار ظاهرة استعمال الأسلحة في المناسبات الاجتماعية، ما تسبَّب في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.

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