الكوني يؤكد لوفد أوروبي على ضرورة نقل معركة مكافحة الهجرة من البحر إلى الجنوب

الكوني خلال لقائه مع الوفد الأوروبي، الأحد 17 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على ضرورة قيام البلدان الأوروبية بنقل معركة مكافحة الهجرة غير الشرعية «من البحر.. إلى جنوب» ليبيا، معتبرًا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال العمل الأمني المشترك مع دول جوار ليبيا ومساعدتها على تأمين الحدود.

جاء تأكيد الكوني خلال اجتماع مُوسَّع عقده، اليوم الأحد، في طرابلس مع نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، والسفير الإيطالي والوفد المرافق له، ورئيس المنظمة الدولية للهجرة، ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة أمن الحدود «يوبام».

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اجتماع الكوني مع الوفد الأوروبي «تركز حول مشروع الشراكة المتعلق بحماية الحدود، وإنجاز مشاريع تنموية في مناطق الجنوب الليبي، تهدف لمعالجة إشكالية الهجرة غير الشرعية، وإعداد الكفاءات الأمنية القادرة على التعامل مع هذا الملف الإنساني الصعب. تشمل برامج لتدريب حرس الحدود، وإعداد فرق أمنية نموذجية تتمتع بخبرة التعامل الإنساني والأمني».

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وأكد الكوني خلال اللقاء «على ضرورة نقل معركة مكافحة الهجرة غير الشرعية من البحر، حيث توفر البلدان الأوربية لذلك مبالغ فلكية دون نتائج ناجعة، بل ما ساهم في تمديد آلام عابري السبيل، وعودتهم إلى مراكز الإيواء، ونقل المواجهة إلى الجنوب، ليس فقط للحد من مرور المهاجرين، ولكن لمواجهة المهربين، وتجار البشر، والعصابات الإجرامية العابرة للحدود».

وقال الكوني إن ذلك لن يتأتى إلا «من خلال العمل الأمني المشترك مع دول الجوار، ومساعدة ليبيا على تأمين حدودها، وإعداد الفرق الأمنية الصحراوية القادرة على العمل في مناخات الصحراء».

وشدَّد الكوني على أهمية التعاون الدولي المشترك في هذا الشأن، حيث قال: «لا يجب أن تتحمل ليبيا أعباء هذا الملف بمفردها، باعتبارها دولة عبور وليس المقصد»، مطالبًا بالعمل «على دعم حرس الحدود، ومنحه الإمكانات اللوجستية التي تمكنه من مكافحتها، وخلق تنمية مكانية طويلة المدى في مناطق الجنوب، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة الوحدة الوطنية».

لقاء الكوني مع الوفد الأوروبي، الأحد 17 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

لقاء الكوني مع الوفد الأوروبي، الأحد 17 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

لقاء الكوني مع الوفد الأوروبي، الأحد 17 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)