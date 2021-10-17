برعاية «إيني»..مؤسسة النفط تفتتح محطة تحلية بمعهد الأورام في صبراتة

مراسم افتتاح مشروع محة التحلية بمعهد الأورام في صبراتة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

افتتحت المؤسسة الوطنية للنفط، مشروع محطة تحلية المياه بمعهد الأورام في مدينة صبراتة، الذي جرى تنفيذه لتوفير احتياجات المعهد من المياه العذبة الصالحة للشرب وللاستعمالات المختلفة الأخرى بجميع أقسام المعهد من معامل وعمليات وغيرهما.

وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الأحد، إن افتتاح المشروع الذي جرى أمس السبت، يأتي ضمن برامج التنمية المستدامة التي تُنفِّذها المؤسسة وبرعاية من شركة «إيني» الإيطالية للطاقة.

وأوضحت أن المشروع شمل حفر 3 آبار مياه بإنتاجية ألف متر مكعب في اليوم، وتصميم وتصنيع وتوريد محطة معالجة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 300 متر مكعب في اليوم، وإنشاء خزان تجميع مياه بسعة 170متر مكعب.

كما شمل المشروع إجراء صيانة شاملة وتوفير مضخات وأنابيب محطة الضخ للمستشفى، والأعمال المدنية الأخرى المصاحبة للمشروع من أعمال الرصف للساحات والتشجير وبناء السور حول موقع المحطة وتركيب كاميرات الإنذار والمراقبة.

وأكدت المؤسسة تدريب عدد من الفنيين من أطقم المستشفى للقيام بإجراءات التشغيل للمحطة والقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة مع توفير قطع الغيار ومستلزمات التشغيل التي تكفي لعدة سنوات، وذلك ولضمان استدامة المشروع.

- صنع الله يبحث مساهمة مؤسسة النفط في حل مشكلات العوينات

- افتتاح مستشفى أبو قدقود في بلدية إدري بحضور أبوجناح وصنع الله

- مؤسسة النفط تساهم في توصيل المياه إلى سيناون

كما أكدت المؤسسة أنها أولت وشريكها شركة «إيني» الإيطالية اهتمامًا كبيرًا بمعهد الأورام بصبراتة نظرًا لما يقدمه من خدمات كبيرة لمرضى الأورام من مختلف مناطق ليبيا، مشيرة إلى أنها دعمت في مراحل سابقة المعهد بالعديد من التجهيزات والمعدات الطبية مثل جهاز الرنين المغناطيسي (MR)، ومعدات متطورة لقسم علم الأنسجة بالمعهد والتي ساهمت في تحسن الخدمة التشخيصية والعلاجية بشكل كبير وتخفيف المعاناة عن مرضى الأورام.

حضر مراسم افتتاح المشروع مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، مختار عبدالدائم، وعميد بلدية صبراتة، محمد الحسلوك، ونائب مدير عام معهد الأورام بصبراتة، الدكتور أبوعجيلة أبوصاع، ومتابع المشروع بإدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، علي كريدان، ومنسق مشاريع الاستدامة بشركة إيني، عبدالرؤوف موسى، ومدير الصحة بالشركة الدكتور زياد الشنطة، وعبدالله أوشاح وبعض المختصين من معهد الأورام صبراتة.

مراسم افتتاح مشروع محة التحلية بمعهد الأورام في صبراتة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

مراسم افتتاح مشروع محة التحلية بمعهد الأورام في صبراتة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

مراسم افتتاح مشروع محة التحلية بمعهد الأورام في صبراتة. (المؤسسة الوطنية للنفط)