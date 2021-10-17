وزارة العدل الجزائرية تدرب عاملات بإدارة السجون الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 17 أكتوبر 2021, 02:34 مساء
شعار جهاز الشرطة القضائية، (أرشيفية: الإنترنت)

تشرع وزارة العدل الجزائرية، اليوم الأحد، وحتى 26 أكتوبر الجاري في تنظيم دورة تدريبية لـ15 عنصرًا نسويًّا من جهاز الشرطة القضائية الليبية العاملات بإدارة السجون.

وأوضحت وزارة العدل في بيان لها السبت، أن الدورة التكوينية التي تفتتح بمدينة سكيكدة (شرق الجزائر العاصمة)، تندرج في إطار التعاون الوثيق الذي يربط وزارة العدل- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج- ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

الدورة التكوينية تتناول موضوع «التكفل بالنساء السجينات وفقًا للمعايير الدولية»، وتتضمن جملة من المحاور النظرية والتطبيقية ذات العلاقة بموضوعها، وتؤطرها مجموعة من الكفاءات الجزائرية في قطاع السجون وفق أحدث الطرق البيداغوجية، وتتضمن هذه الدورة زيارة ميدانية للمؤسسة العقابية بسكيكدة بهدف الاطلاع على طرق تنظيمها وتسييرها.

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كما تهدف الدورة لاكتساب الموظفات المشاركات للمعارف والمهارات العملية وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في ترقية نوعية التكفل بالنساء المحبوسات بليبيا وبوجه عام في إصلاح المنظومة العقابية الليبية.

وتعود آخر دورة تكوينية للشرطة القضائية الليبية إلى 2018، عندما تكفلت السلطات الجزائرية، بتكوين أولى دفعات الشرطة في مجال إدارة السجون بالتعاون مع وزارة العدل، وبإشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن طريق مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة. وتكفل بعدها الضباط المتخرجين بتكوين أزيد من 12 ألف من عناصر الشرطة القضائية الليبية في مجال إدارة السجون.

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