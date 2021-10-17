رسميا.. اعتماد مادة الحاسوب مقررا دراسيا بمرحلة التعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 أكتوبر 2021, 01:46 مساء
طلاب يؤدون الامتحانات بمدرسة في سوق الجمعة بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى محمد المقريف، اعتماد مادة الحاسوب مقررًا دراسيًّا بمرحلة التعليم الأساسي.

وجاء في قرار وزير التربية والتعليم رقم 346 لسنة 2021، بشأن اعتماد مادة الحاسوب مقررًا دراسيًّا بمرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول وحتى الصف التاسع، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021 - 2022.

- تشكيل لجنة مركزية للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية

وقبل أيام، أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بتشكيل لجنة مركزية للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي، والتعليم الديني للعام الدراسي 2020-2021.

وحددت المادة الثانية من القرار مهام اللجنة في الإشراف المباشر على سير الامتحانات بما يضمن نجاحها على الشكل الأمثل وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، وتعمل تحت إشراف المركز الوطني للامتحانات، على أن تقدم تقاريرها بشكل يومي للمركز. ونص القرار على تخصيص مكافأة قدرها 2000 درهم لرئيس وأعضاء اللجنة من المركز الوطني للامتحانات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 مخاوف أولمبية رافضة لإقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين
رياضة عالمية
عودة فريق عمل أول فيلم يصور في الفضاء إلى الأرض
ثقافة وفن
«عين على الانتخابات» | النائب عصام الجهاني عن القوانين الانتخابية
فيديو
إعلان الفائز بأكبر جائزة في تاريخ اليانصيب الأوروبي
منوعات
«كتف بكتف»..أول صلاة فجر في المسجد الحرام دون تباعد اجتماعي
عربى
كلينتون يقضي ليلة إضافية في المستشفى
دولى
«فاينانشال تايمز»: الصين اختبرت صاروخا أسرع 5 مرات من سرعة الصوت
دولى
وزير الدفاع اللبناني: أحداث الطيونة لن تتكرر.. والقوى الأمنية منتشرة
دولى
بالفيديو: صلاح يواصل استدعاء روح مارادونا في أهدافه الساحرة بالدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
ماكرون يقر ويندد بـ«جرائم لا مبرر لها» ارتكبتها باريس بحق الجزائريين قبل ستين ...
دولى
إياد علاوي يدعو القضاء العراقي إلى عدم المصادقة على نتائج الانتخابات
عربى
«نتفليكس» تطلق مسابقة لاكتشاف «مخرجي الغد» في أفريقيا
ثقافة وفن
حفلات ليلية على شاطئ في السعودية توفر وقتا «ممتعا» لروادها
عربى
بالفيديو.. ماكرون يتحول إلى لاعب كرة قدم ويسجل هدفا
رياضة عالمية
أغرب من الخيال.. رضيع يقتل أمه رميا بالرصاص
منوعات
جريدة «الوسط»: خصومات برلمانية وحكومية تهدد المسار الانتخابي
ليبيا
مركز أميركي: الانتخابات مجرد أداة ضبط «ناعمة» لأزمة ليبيا.. وهكذا يمكن الوصول ...
ليبيا
«الشؤون الاجتماعية»: صرف منحة الزوجة والأبناء لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا المشروب يخلصك من أخطر الدهون على صحتك