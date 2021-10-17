رسميا.. اعتماد مادة الحاسوب مقررا دراسيا بمرحلة التعليم الأساسي

طلاب يؤدون الامتحانات بمدرسة في سوق الجمعة بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى محمد المقريف، اعتماد مادة الحاسوب مقررًا دراسيًّا بمرحلة التعليم الأساسي.

وجاء في قرار وزير التربية والتعليم رقم 346 لسنة 2021، بشأن اعتماد مادة الحاسوب مقررًا دراسيًّا بمرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول وحتى الصف التاسع، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021 - 2022.

- تشكيل لجنة مركزية للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية

وقبل أيام، أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بتشكيل لجنة مركزية للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي، والتعليم الديني للعام الدراسي 2020-2021.

وحددت المادة الثانية من القرار مهام اللجنة في الإشراف المباشر على سير الامتحانات بما يضمن نجاحها على الشكل الأمثل وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، وتعمل تحت إشراف المركز الوطني للامتحانات، على أن تقدم تقاريرها بشكل يومي للمركز. ونص القرار على تخصيص مكافأة قدرها 2000 درهم لرئيس وأعضاء اللجنة من المركز الوطني للامتحانات.