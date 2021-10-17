المنفي يؤكد دور الرياضيين القدامى في نجاح المصالحة الوطنية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 17 أكتوبر 2021, 11:16 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع مجلس إدارة نادي الصقور طبرق, 16 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي.

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أهمية دور الرياضيين القدامى في كافة الأندية الرياضية، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية و«لم شمل أبناء الوطن».

جاء ذلك خلال لقاء المنفي، أمس، مجلس إدارة نادي الصقور طبرق وجمعيته العمومية، وفق بيان للمجلس الرئاسي السبت.

وشدد المنفي على ضرورة إشراك الرياضيين القدامى، في كافة الأندية الرياضية وبفاعلية، في مشروع المصالحة الوطنية، بالنظر إلى مكانتهم في الوسط الرياضي خاصة، وفي المجتمع عامة.

فيما قدم وفد نادي الصقور درع وغلالة النادي، للمنفي «تقديرًا لدعمه واهتمامه بنشاط المنتخبات الوطنية، والأندية الليبية».

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وصل المنفي مساء الخميس إلى مدينة طبرق في زيارة للمنطقة الشرقية تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها عديد الفاعلين السياسيين والمحليين والاجتماعيين من مختلف المدن.

وبحث المنفي أمس مع منظمات المجتمع المدني بطبرق دور هذه المؤسسات في دعم العملية السياسية، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع مجلس إدارة نادي الصقور طبرق, 16 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي.
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع مجلس إدارة نادي الصقور طبرق, 16 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي.
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