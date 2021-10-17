افتتاح مشروع محطة التحلية بمعهد الأورام صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 أكتوبر 2021, 11:00 صباحا
محطة التحلية بمعهد الأورام صبراتة، 16 أكتوبر 2021. (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط افتتاح محطة التحلية بمعهد الأورام صبراتة؛ لتوفير احتياجات المعهد من المياه العذبة الصالحة للشرب وللاستعمالات المختلفة الأخرى بكافة أقسام المعهد من معامل وعمليات وغيرها.

وحسب بيان صادر عن المؤسسة، السبت، «شمل المشروع حفر عدد ثلاث آبار مياه بإنتاجية 1000 متر مكعب يوميًّا، وتصميم وتصنيع وتوريد محطة معالجة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 300 متر مكعب في اليوم، وإنشاء خزان تجميع مياه بسعة 170مترًا مكعبًا، وصيانة شاملة وتوفير مضخات وأنابيب محطة الضخ للمستشفى».

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كما تشمل الأعمال المدنية الأخرى المصاحبة للمشروع «رصف الساحات والتشجير وبناء السور حول موقع المحطة، وتركيب كاميرات الإنذار والمراقبة»، حسب مؤسسة النفط. وأشارت إلى «تدريب عدد من الفنيين من أطقم المستشفى للقيام بإجراءات التشغيل للمحطة، وتنفيذ لأعمال الصيانة الدورية اللازمة، مع توفير قطع الغيار ومستلزمات التشغيل التي تكفي لعدة سنوات».

وجرت مراسم افتتاح المشروع بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبدالدائم، وعميد بلدية صبراتة محمد الحسلوك، ونائب مدير عام المعهد د. أبوعجيلة أبوصاع، وبحضور علي كريدان من إدارة التنمية المستدامة ومتابع المشروع، ومنسق مشاريع الاستدامة بشركة «إيني» عبدالرؤوف موسى، ومدير الصحة بالشركة د. زياد الشنطة، وبعض المختصين من معهد الأورام صبراتة.

محطة التحلية بمعهد الأورام صبراتة، 16 أكتوبر 2021. (مؤسسة النفط)
من افتاح محطة التحلية بمعهد الأورام صبراتة، 16 أكتوبر 2021. (مؤسسة النفط)
من افتاح محطة التحلية بمعهد الأورام صبراتة، 16 أكتوبر 2021. (مؤسسة النفط)
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