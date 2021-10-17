«مكافحة الأمراض»: قلة اختبارات «كورونا» تشكل عائقا أمام قراءة الوضع الوبائي في ليبيا

إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية، مركز مكافحة الأمراض)

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن قلة عدد اختبارات فيروس «كورونا»، التي يتم إجراؤها في البلاد، لا تزال تشكل عائقًا أمام قراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة في البلاد.

وأوضح المركز في التقرير الوبائي للأسبوع الماضي، أن ليبيا مازالت تصنف في حالة الانتشار المجتمعي، مضيفًا أن الأسبوع الماضي، شهد انخفاضًا ملحوظًا في عدد الاختبارات التي تم إجراؤها يوميًّا مقارنة بالأسبوع السابق، إذ بلغ متوسط الاختبارات الأسبوعي 4275 اختبارًا يوميًّا، بانخفاض 12% عن الأسبوع السابق، ورافق ذلك انخفاض ملحوظ في أعداد الحالات الموجبة المسجلة.

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وبحسب المركز، بلغ المتوسط الأسبوعي لعدد الحالات المسجلة 627 حالة يوميًّا مقارنة بعدد الحالات المسجلة في الأسبوع السابق، بانخفاض 14%، فيما استقر مؤشر نسبية الحالات الموجبة على متوسط أسبوعي 15%، نهاية الأسبوع الماضي.

فيما سجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بفيروس «كورونا»، التابعة للمركز، استقرارًا في متوسط عدد الوفيات بـ17 حالة يوميًّا، وارتفع مؤشر معدل الوفيات 1.48%.