ميركل لـ«إردوغان»: الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 أكتوبر 2021, 12:18 صباحا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال مؤتمر في برلين، (أرشيفية: الإنترنت)

شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في «أقرب وقت ممكن» بهدف الوصول إلى «حل مستدام»، دون أن تحدد الموعد المنصوص عليه في خارطة الطريق وهو 24 ديسمبر المقبل.

وكشفت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة التركية أنقرة مع الرئيس رجب طيب إردوغان، عن عقد مؤتمر في فرنسا «قريبا» بشأن الأزمة في ليبيا.

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وجددت تأكيدها على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية من ليبيا، وقالت: «يجب أن تكون الخطوة الأولى جنودا أو مرتزقة من السودان ومن سورية أيضًا»، وعبرت عن أملها في «اتخاذ خطوة إلى الأمام قريبًا».

وسبق أن شددت ميركل مطلع الشهر الجاري خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على ضرورة ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وقالت إن «مستقبل ليبيا يجب أن يحدده القوات الليبية والمواطنون الليبيون وليس النفوذ الأجنبي».

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