لا طرح أحمال في ليبيا لليوم التاسع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 10:16 مساء
التجارب التشغيلية للوحدة البخارية السادسة بمحطة غرب طرابلس، 11 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عدم طرح أحمال في أجنحة الشبكة الثلاثة، الغربي والجنوبي والشرقي، اليوم السبت.

وبذلك يكون السبت، هو اليوم التاسع على التوالي الذي لا يشهد طرحًا للأحمال منذ أن عادت الشركة إلى إعلان ساعات الطرح على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

العبدلي يتوقع إلغاء طرح الأحمال نهائيا في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ

وفي 20 يوليو الماضي، توقَّع رئيس مجلس إدارة الشركة، وئام العبدلي، أن يتم «إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ»، مؤكدًا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية «تسير بوتيرة جيدة».

كما توقَّع العبدلي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» حينها، انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال «بداية من نوفمبر المقبل»، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.

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