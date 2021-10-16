«الأرصاد»: تأثر الشمال الغربي بمنخفض جوي مصحوب بزوابع رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الشمال الغربي وبعض مدن الجنوب الغربي بمنخفض جوي جديد منتصف الأسبوع الجاري.
ووفق التوقعات المنشورة على صفحة المركز بموقع «فيسبوك»، فإن هذا المنخفض يجلب معه سحبًا ماطرة مصحوبة ببعض الزوابع الرعدية.
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