ميركل تؤكد لـ«إردوغان» أهمية الانتخابات في الوصول لـ«حل مستدام» بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 08:34 مساء
من لقاء ميركل في أنقرة مع إردوغان، 16 أكتوبر 2021. (دويتشه فيله)

نبهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم السبت، إلى أهمية الانتخابات المقررة في ليبيا أواخر ديسمبر المقبل، من أجل التوصل إلى «حل مستدام».

جاء ذلك خلال لقائها في العاصمة التركية أنقرة مع الرئيس رجب طيب إردوغان، في لقاء يأتي ضمن  جولتها الوداعية بعد ستة عشر عامًا على رأس السلطة، وفق موقع هيئة الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله».

- ميركل تحض على انسحاب المرتزقة: مستقبل ليبيا يحدده الليبيون لا النفوذ الأجنبي
- ميركل: ليبيا ستظل أولوية لألمانيا رغم التغييرات الحكومية

وفي الأول من أكتوبر الجاري، قالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الألمانية برلين مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن ألمانيا «ستظل ملتزمة بدعم ليبيا» حتى بعد التغييرات الحكومية في برلين.

وأضافت :«بوسعي أن أؤكد لكم أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضًا، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا (...) لذلك ستكون هناك استمرارية»، وفق ما نقلت عنها وكالة «رويترز».

وحضت ميركل على ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وقالت إن «مستقبل ليبيا يجب أن يحدده القوات الليبية والمواطنون الليبيون وليس النفوذ الأجنبي».

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