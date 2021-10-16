«مكافحة الأمراض» يبدأ تطعيم الدفعة الأولى من موظفي مركز خدمة المواطن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 08:31 مساء
تطعيم الدفعة الأولى من موظفي مركز خدمة المواطن, 16 أكتوبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

بدأ المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تطعيم الدفعة الأولى من الموظفين التابعين لمركز خدمة المواطن.

وقال المركز، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عملية التطعيم تأتي بهدف «تحقيق المناعة المجتمعية بين الناس»، وفي إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» داخل المؤسسات العاملة في البلاد، ومبدأ تعزيز صحة المجتمع.

- كشف سبب غياب القراءة الدقيقة لوضع انتشار فيروس «كورونا» في ليبيا

وتابع البيان أن فريقًا تابعًا للمنسق الوطني للتطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدأ عملية التطعيم اليوم، بهدف تعزيز المناعة، وللحد من انتشار فيروس «كورونا» في البلاد.

والأحد الماضي، كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبب وراء غياب القراءة الدقيقة لوضع انتشار فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، موضحًا أنه يتمثل في قلة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها يوميًّا.

تطعيم الدفعة الأولى من موظفي مركز خدمة المواطن, 16 أكتوبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
تطعيم الدفعة الأولى من موظفي مركز خدمة المواطن, 16 أكتوبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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