اللافي: قبول نتائج الانتخابات «يريح» ليبيا من مراحل انتقالية أثقلتها سياسيا واقتصاديا وأمنيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 07:56 مساء
رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، 16 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي وفق إطار قانوني ودستوري يكفل نجاح الانتخابات، وتقبل بنتائجه جميع الأطراف السياسية، لـ«تريح البلاد من المراحل الانتقالية التي أثقلتها سياسيًّا، واقتصاديًّا، وأمنيًّا، واجتماعيًّا».

جاء ذلك خلال لقاء اللافي، اليوم السبت، الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، في لقاء ناقش آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، «لاسيما الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وأشاد اللافي، خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، بما حققته لجنة (5+5) من «نجاحات»، لا سيما إيقاف الاقتتال، وفتح الطريق الساحلي، وتبادل المحتجزين من الطرفين، بالإضافة للتوافق الذي جرى في جنيف الأسبوع الماضي، في «ملف المرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا».

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وأوضح اللافي للوفد الأممي أن الأسابيع المقبلة تتطلب العمل من أجل الوصول إلى رؤية شاملة للوضع الراهن، باتخاذ قرارات تلبي المرحلة، ولضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

فيما أكد زينينغا، حرص البعثة على إجراء الانتخابات في موعدها، بتوافق جميع الأطراف، مشيدًا بدور المجلس الرئاسي في دعم سير العملية الانتخابية «بطريقة سلسة، تضمن تداول السلطة بشخصيات يتوافق عليها كل الليبيون».

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