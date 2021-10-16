المنفي يدرس استحداث بلدية تضم رأس الهلال والأثرون والدبوسية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 07:41 مساء
من لقاء المنفي مع أعيان مناطق رأس الهلال والأثرون والدبوسية، 16 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، بمدينة طبرق، إمكانية استحداث بلدية تضم مناطق رأس الهلال والأثرون والدبوسية.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع أعيان من هذه المناطق لبحث احتياجاتها على مستوى الخدمات الأساسية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وخلال اللقاء، أثنى الأعيان على دور رئيس المجلس الرئاسي في «دعم مشروع المصالحة الوطنية، وتعزيز الاستقرار في البلاد»، حسب تعبير البيان.

- المنفي يلتقي الناظوري
المنفي يصل طبرق لبدء جولة عمل في المنطقة الشرقية (صور)

بدوره، أكد المنفي ضرورة الوقوف على احتياجات المناطق كافة، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، من خلال التواصل مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة، للنظر في حلحلتها في أسرع وقت.

ووصل المنفي، الخميس الماضي، إلى المنطقة الشرقية في زيارة عمل تستمر عدة أيام، وتأتي في وقت يشتكي فيه عدد من المسؤولين في المنطقة الشرقية من تدني الخدمات وعدم إعطاء الحكومة الأولوية الكافية للمنطقة. 

وفي وقت سابق اليوم، التقى المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي مع القائد العام المكلف لقوات القيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وبحث معه مواصلة «العمل على توحيد المؤسسة العسكرية»، للمساهمة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان نجاحها.

من لقاء المنفي مع أعيان مناطق رأس الهلال والأثرون والدبوسية، 16 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
من لقاء المنفي مع أعيان مناطق رأس الهلال والأثرون والدبوسية، 16 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إياد علاوي يدعو القضاء العراقي إلى عدم المصادقة على نتائج الانتخابات
عربى
أول ظهور لصلاح في «البريميرليغ» بعد مواجهتي ليبيا
رياضة عالمية
«نتفليكس» تطلق مسابقة لاكتشاف «مخرجي الغد» في أفريقيا
ثقافة وفن
الصين تكسر الصمت وتتحدث عن الأزمة المالية لـ«إيفرغراند» مع وصول ديون المجموعة ...
اقتصاد
حفلات ليلية على شاطئ في السعودية توفر وقتا «ممتعا» لروادها
عربى
بالفيديو.. ماكرون يتحول إلى لاعب كرة قدم ويسجل هدفا
رياضة عالمية
فرانس برس: وفاة النائب البريطاني الذي تعرّض للطعن
دولى
انتهت.. مواجهة الأهلي طرابلس (0 × 2) بيشارا التنزاني في «الكونفدرالية»
رياضة محلية
أغرب من الخيال.. رضيع يقتل أمه رميا بالرصاص
منوعات
حصاد «الاتحاد» في معسكره الخارجي قبل منافسات أبطال أفريقيا
رياضة محلية
تراجع قياسي لليرة التركية عقب عزل إردوغان مسؤولين كبار في البنك المركزي
اقتصاد
في العدد 308: خصومات برلمانية وحكومية تهدد المسار الانتخابي.. وكورونا في ...
ليبيا
مركز أميركي: الانتخابات مجرد أداة ضبط «ناعمة» لأزمة ليبيا.. وهكذا يمكن الوصول ...
ليبيا
بوكيتينو يؤكد شغف نيمار لكرة القدم
رياضة عالمية
«الشؤون الاجتماعية»: صرف منحة الزوجة والأبناء لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر
ليبيا
«شرط جزائي بمليار يورو».. برشلونة يتفق مع موهبته الشابة على التجديد
رياضة عالمية
مطالب بإقامة مؤتمر صحفي للحديث عن أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام مصر
رياضة محلية
«هديل» أول مسلسل كرتوني من إنتاج الهيئة العامة للخيالة والمسرح
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كم يبلغ سعر «لاندر روفر ديسكفري» 2023؟