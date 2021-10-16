المنفي يدرس استحداث بلدية تضم رأس الهلال والأثرون والدبوسية

من لقاء المنفي مع أعيان مناطق رأس الهلال والأثرون والدبوسية، 16 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، بمدينة طبرق، إمكانية استحداث بلدية تضم مناطق رأس الهلال والأثرون والدبوسية.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع أعيان من هذه المناطق لبحث احتياجاتها على مستوى الخدمات الأساسية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وخلال اللقاء، أثنى الأعيان على دور رئيس المجلس الرئاسي في «دعم مشروع المصالحة الوطنية، وتعزيز الاستقرار في البلاد»، حسب تعبير البيان.

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بدوره، أكد المنفي ضرورة الوقوف على احتياجات المناطق كافة، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، من خلال التواصل مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة، للنظر في حلحلتها في أسرع وقت.

ووصل المنفي، الخميس الماضي، إلى المنطقة الشرقية في زيارة عمل تستمر عدة أيام، وتأتي في وقت يشتكي فيه عدد من المسؤولين في المنطقة الشرقية من تدني الخدمات وعدم إعطاء الحكومة الأولوية الكافية للمنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، التقى المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي مع القائد العام المكلف لقوات القيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وبحث معه مواصلة «العمل على توحيد المؤسسة العسكرية»، للمساهمة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان نجاحها.

من لقاء المنفي مع أعيان مناطق رأس الهلال والأثرون والدبوسية، 16 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

من لقاء المنفي مع أعيان مناطق رأس الهلال والأثرون والدبوسية، 16 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)