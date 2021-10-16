«الصحة» تعلن دخول 44 حالة «كورونا» مراكز العزل خلال 24 ساعة

موظفات في حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» بطبرق, 3 أغسطس 2021. (الإنترنت)

أحصت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، دخول 44 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، مراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في النشرة الوبائية المحلية لفيروس «كورونا» اليوم، إنها سجلت 20 حالة خروج من مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي عدد الحالات الموجودة بالعناية الفائقة 198 حالة.

- الحويج: ننسق مع «الصحة» لضبط أسعار الأدوية والخدمات الطبية

والخميس، قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، خلال اجتماع لمناقشة مشروع لائحة أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، إن هناك تنسيقًا مع وزارة الصحة من أجل ضبط أسعار الخدمات الطبية والأدوية.