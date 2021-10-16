افتتاح الدورة الثانية لمهرجان النخيل والتمور ببلدية الغريفة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 16 أكتوبر 2021, 05:38 مساء
الدورة الثانية لمهرجان النخيل والتمور ببلدية الغريفة, 16 أكتوبر 2021, (بوابة الوسط)

شهدت بلدية الغريفة بوادي الآجال، اليوم السبت، افتتاح الدورة الثانية لمهرجان النخيل والتمور، بحضور أعضاء المجلس البلدي للبلدية وأهالي المنطقة.

ويهدف المهرجان للتعريف بمنتجات المنطقة من تمور وصناعات مصاحبة، إلى جانب السعفيات وكذلك المحاصيل الزراعية.

وشهد المهرجان عدة أجنحة لعدد من الفلاحين ومنتجي التمور والزيتون، إلى جانب أصحاب الشركات المسوقة.

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وفي أبريل الماضي، افتتح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، المعرض الدولي للتمور والصناعات المصاحبة، وثمار وزيت الزيتون ومهرجان العسل ومنتجات النحل، المقام بمعرض طرابلس الدولي، وبتنظيم مركز تنمية الصادرات.

وشارك في الافتتاح مدير عام مركز تنمية الصادرات محمد الديب، ووزير الصناعة والمعادن أحمد عمر، ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، إضافة إلى سفيري تونس و كوريا الجنوبية لدى دولة ليبيا، وزير المالية المالطي.

الدورة الثانية لمهرجان النخيل والتمور ببلدية الغريفة, 16 أكتوبر 2021, (بوابة الوسط)
الدورة الثانية لمهرجان النخيل والتمور ببلدية الغريفة, 16 أكتوبر 2021, (بوابة الوسط)
الدورة الثانية لمهرجان النخيل والتمور ببلدية الغريفة, 16 أكتوبر 2021, (بوابة الوسط)
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