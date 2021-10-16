1560 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في سرت

طلاب في سرت يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في أول يوم لها، 16 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية في مدينة سرت، مع تقدم 1560 طالبًا لها. وتابع مراقب التربية والتعليم بسرت د. مفتاح عبدالكافي سير الامتحانات للطلاب؛ إذ تفقَّد لجان مدرستي الفارابي وعقبة بن نافع.

ويوزع الطلاب على 10 لجان منتشرة في بلدية سرت، مع 61 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات (منازل). وأدى طلاب القسم العلمي امتحان الفيزياء في اليوم الأول، فيما أدى طلاب الأدبي الامتحان في مادة الجغرافيا، بينما كانت مادة القرآن الكريم وأحكامه المادة التي استهل بهل طلاب القسم الديني امتحاناتهم.

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وقال مدير مكتب الامتحانات بسرت ميلاد القبي في تصريح إلى «بوابة الوسط »، إن الامتحانات تسير بشكل سلسل ولا توجد أى معوقات، مشيرًا إلى اتباع اللجان جميع الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا مثل أدوات التعقيم وغيرها، موضحًا أن كل لجنة بها مراقبان اثنان وملاحظان اثنان.

طلاب في سرت يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في أول يوم لها، 16 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)