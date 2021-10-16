«الشؤون الاجتماعية» توضح طريقة التسجيل في منحة الزوجة والأبناء

شعار وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية. (أرشيفية: الإنترنت)

نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية توضيحًا على موقعها الرسمي لطريقة التسجيل في منظومة منحة الزوجة والأبناء والمستندات المطلوبة من الليبيات المتزوجات من أجنبي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن مصدر إعلامي بالوزارة القول «إن عملية التسجيل تبدأ بإدخال رقم القيد والرقم الوطني وإدراج رقم الهاتف المربوط بالرقم الوطني ليتسلم بعدها المواطن كودًا لإدخاله على موقع منظومة منحة الزوجة والأبناء، ومن ثم ستظهر شاشة بها كل البيانات للتأكد من مدى صحتها، ويمكن من خلالها تعديل رقم الحساب في حال تغييره إلى مصرف آخر في موقع منحة الزوجة والأولاد».

وفيما يتعلق بالليبيات المتزوجات من أجنبي يتطلب استكمال جميع المستندات بمصلحة الأحوال المدنية وإصلاح أوضاعهم مع مصلحة الجوازات والجنسية التي تشترط تواجد أبنائهم في ليبيا وعدم البقاء أكثر من 3 أشهر عند السفر خارجها.

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ويوم الخميس، أعلنت الشؤون الاجتماعية تخصيص قيمة منحة الزوجة والأولاد وإيداعها بحساب الوزارة وذلك للأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. وقالت الوزارة إنها ستشرع مباشرة في إرسال القوائم ابتداءً من هذا الأسبوع إلى المصارف التجارية.

وطمأنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني «من ليس لديهم أرباب أسر وأرسلوا بياناتهم عبر المنصة بأن القوائم التي تم التحقق من صحتها جاهزة للصرف بداية من الأسبوع المقبل».