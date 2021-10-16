«الاقتصاد» تكشف عن إجراء لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)

قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج إن الوزارة ستباشر تحديد أسعار السلع الأساسية وفق القانون التجاري رقم 23 للعام 2010؛ «نظرا لعدم تجاوب رجال الأعمال والتجار بتخفيض الأسعار والتعاون في تنظيم السوق المحلي وتحقيق الاستقرار».

كما نوه بأن الوزارة ستصدر قراراتها بالخصوص، وتحيلها إلى الجهات الضبطية المتمثلة في جهاز الحرس البلدي للتنفيذ وإلزام المصانع والشركات والموردين بتطبيقها، مضيفا أن هذه الخطوة جاءت نتيجة «الأسعار العشوائية والمرتفعة» بشكل متفاوت في مختلف المناطق والمدن، حسب تصريح نقلته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك»، أمس الجمعة.

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وأكد ضرورة اعتماد ديوان الحبوب الذي يساهم في استقرار الأسعار، وتحقيق الامن الغذائي من خلال توريد الحبوب وفق المواصفات القياسية المعتمدة، مشيرا إلى نية اتخاذ إجراءات أخرى بهذا الخصوص لتحديد أسعار السلع الغذائية والأدوية والمعدات الطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ للسيطرة على الأسعار وتنظيم السوق المحلي بما يسهم في تحقيق حماية المستهلك ورفع جودة الخدمات.

ودعا وزير الاقتصاد والتجارة الأجهزة الرقابية والضبطية إلى التعاون والتنسيق مع الوزارة للسيطرة على السوق التجاري بمنطقة الكريمية وضبط التجار والوكلاء المخالفين، والعمل بآلية موحدة تضمن انسياب السلع بالسوق المحلي ومنع المضاربة بالأسعار والكميات وتحقيق الاستقرار.