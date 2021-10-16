ضبط تاجري مخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 01:05 صباحا
أقراص مخدرة عثر عليها بحوزة متهمين في منطقة الحويشي، 15 أكتوبر 2021، (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخصين يحملان الجنسية المصرية، يتاجران في المواد المخدرة بمنطقة الحويشي.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات إلى قسم التحريات العامة يفيد بترويج المتهمين تلك المواد في تلك المنطقة، حيث جرى إعداد كمين محكم لهما وضبطهما، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الجمعة.

وأدلى المتهمان باعترافات في القسم، حيث قالا إنهما دخلا البلاد بطريقة شرعية، ثم استقطبهما أحد تجار المواد المخدرة، وقد اتخذت معهما الإجراءات القانونية، وبعدها أحيلا إلى جهات الاختصاص.

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