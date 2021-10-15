تنسيق تونسي - جزائري لإنجاح مؤتمر «استقرار ليبيا» في طرابلس

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 08:11 مساء
وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة (الإنترنت)

اتفق وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، على أهمية التحضير الجيد لإنجاح مؤتمر «مبادرة استقرار ليبيا»، المقرر عقده بطرابلس في غضون أيام.

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين الجرندي ولعمامرة، مباشرة بعد تجديد تعيينه في الطاقم الحكومي الجديد في تونس، برئاسة نجلاء بودن، إذ أشادا بتوافق وجهات النظر وتطابق الرؤى بشأن الملف الليبي، وفق ما ذكرت الخارجية التونسية في بيان لها اليوم الخميس.

وجدّد الجرندي في ختام المكالمة الهاتفية، تطلّع الرئيس قيس سعيّد لاستقبال الرئيس عبد المجيد تبّون في تونس قريبا.

وقبيل إجراء الانتخابات تواصل وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، جهودها لحشد الدعم الدولي لمبادرة «استقرار ليبيا»، التي طرحتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، يونيو الماضي، فيما تعتزم طرحها في مؤتمر دولي ينعقد خلال أكتوبر الحالي بالعاصمة طرابلس، وعرضت المبادرة على تونس والجزائر والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وقطر والكويت وتركيا والمغرب والسودان، ووزراء الخارجية العرب.

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وتتضمن مبادرة «استقرار ليبيا» إنشاء مجموعة عمل دولية تترأسها طرابلس، وتنعقد بصورة دورية على مستوى وزراء الخارجية، وتعمل على خلق آليات لانسحاب المرتزقة من ليبيا وفق برنامج زمني، بالإضافة إلى آليات لحل المشاكل الأمنية والاقتصادية، وتوحيد الجيش تحت قيادة واحدة والمؤسسات السيادية الأخرى.

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